Summer School Imbeni, Lega all'attacco: 'Soldi pubblici per formazione PD scandaloso'

“Che il Comune di Modena abbia stanziato 31mila euro per sostenere la sesta edizione della Summer School Renzo Imbeni è scandaloso. Basta scorrere la lista dei docenti e relatori della scuola per rendersi conto che, in realtà, si tratta di una sfilata di personalità legate a doppio filo alla sinistra (il Presidente della Regione PD Stefano Bonaccini, il sindaco di Modena PD Giancarlo Muzzarelli, l'ex Presidente del Parlamento Europeo Romano Prodi, l'Europarlamentare PD Elisabetta Gualmini sino a Paolo Gentiloni Commissario europeo) che, però, per pagarsi le spese di accoglienza, trasporti e alberghi hanno messo le mani in tasca ai contribuenti modenesi”.

Così il consigliere regionale modenese della Lega, Simone Pelloni, che con Alberto Bosi, capogruppo Lega in consiglio comunale a Modena interviene sul caso del finanziamento pubblico, da parte del Comune di Modena, alla scuola di formazione politica sui temi dell'Europa organizzata in città. 'La formazione in generale, ma soprattutto quella politica, è molto importante, tuttavia – attacca Pelloni - affinché si possa parlare di vera formazione, tanto più quando viene finanziata con soldi pubblici, tale corso dovrebbe quanto meno rispettare il principio del pluralità dei punti di vista. E invece no: chiamati a fare relazioni e lezioni sono solo esponenti della sinistra. E ciò è assurdo: in un Paese normale, infatti, il pluralismo politico è presupposto e condizione della democrazia” punge il leghista.

“Pertanto possiamo concludere che si tratta di un corso fazioso ed esclusivo, riservato solo a 30 studenti' - rincara il Consigliere comunale Alberto Bosi. Non ci sarebbe nulla di male, se non fosse che ai “maestri” chiamati a diffondere il “pensiero unico” venga riservata un'accoglienza a cinque stelle a spese dei contribuenti tutti”