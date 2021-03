'Discarica Rio Vulpazza, PD da sempre contrario'

“Siamo contrari al progetto di discarica fin dal primo momento. Pelloni smetta di strumentalizzare una vicenda che ci ha visto sempre da una sola parte, quella delle amministrazioni interessate e dei loro cittadini”. Replica così il consigliere regionale del partito Democratico Luca Sabattini all'ultimo affondo della Lega ed in particolare del compagno di aula Simone Pelloni rispetto all'ipotesi di apertura della discarica di Rio Vulpazza, al confine tra le province di Modena e Bologna'La posizione politica del Partito Democratico in merito al progetto è chiara fin dall’inizio' - prosegue Sabattini. 'Siamo a fianco delle amministrazioni comunali di Savignano sul Panaro e di Valsamoggia e dei comitati di cittadini, nel ribadire la nostra assoluta e ferma contrarietà alla discarica di Rio Vulpazza, per le ragioni che abbiamo esposto fin da quando si cominciò a ventilare il progetto della società Unirecuperi. La nostra posizione non è mai cambiata e di sicuro non cambierà ora' dichiara il consigliere PD'Continuando ad instillare il dubbio nei cittadini, per provare a ritagliarsi un po’ di visibilità personale, non si fa onore al ruolo di consigliere regionale. Pelloni dovrebbe sapere e informare responsabilmente i cittadini interessati che un conto è la posizione politica e un conto è l’iter amministrativo: la concessione di una proroga per rispondere a osservazioni tecniche, se richiesta, è prevista per legge ed è un'azione che un'agenzia tecnica come Arpae, non può non concedere'.'L’applicazione della regolarità degli iter amministrativi non può essere a corrente alternata – conclude il consigliere del Partito Democratico – anzi, il rispetto dei ruoli e di ogni fase amministrativa è elemento di forza e garanzia anche per il futuro, anche se, comprendiamo bene la posizione dei comitati e degli amministratori dei territori, che attendono con ansia la chiusura della procedura amministrativa che vedrà nella conferenza dei servizi l'atto finale'.