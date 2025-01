Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Nell’incontro di questa sera per la vertenza La Perla ci è stato comunicato finalmente che le diverse procedure hanno sottoscritto un protocollo di intenti. Si delinea la possibilità oggi di procedere con un possibile bando di gara per trovare un nuovo acquirente industriale che garantisca la continuità produttiva nonché il mantenimento dei livelli occupazionali e di tutti gli asset'. Così i rappresentanti sindacali nazionali e territoriali Filctem Cgil e Uiltec Uil nella tarda serata di oggi al termine della riunione al MIMIT e che ha visto la partecipazione delle rappresentanze delle istituzioni e dello stesso Ministro Urso.Tutti gli asset del gruppo, a partire dal marchio e dallo stabilimento bolognese, saranno dunque venduti unitariamente a un unico acquirente.

'Grazie al Ministro Urso ed a tutti coloro che hanno cooperato per una buona riuscita, il mondo del Made in Italy celebra oggi un'importante vittoria. Dopo mesi di negoziati e intensi lavori tra il Mimit, i commissari e i curatori italiani e britannici coinvolti nelle procedure di insolvenza di La Perla, è stato raggiunto un accordo storico per la cessione unitaria di tutti gli asset del gruppo - afferma il deputato di Fdi Daniela Doni -. Questo accordo apre ora la strada alla ricerca di un investitore per la reindustrializzazione e il rilancio del marchio, simbolo dell’eccellenza del Made in Italy nel mondo. Esprimo grande soddisfazione per questo risultato, che rappresenta una concreta opportunità per la tutela dell'occupazione e per il futuro di un marchio che ha fatto grande il nostro paese. Il lavoro sinergico tra le istituzioni, le autorità italiane e britanniche, i commissari e i liquidatori ha permesso di trovare una soluzione innovativa e unitaria, dando nuova speranza a centinaia di lavoratori e sostenendo l'immagine dell'Italia nel mondo. L'accordo raggiunto, frutto di un lungo processo di coordinamento tra procedure di diversa natura e giurisdizione, si configura come un caso paradigmatico di come le istituzioni possano intervenire per supportare i grandi brand nazionali in crisi. La cessione unitaria degli asset, infatti, permette di preservare l'integrità del marchio La Perla e di mantenere vive le competenze e la professionalità dei suoi dipendenti, che sono l'autentico valore aggiunto dell'azienda'.