'Tangenziale San Cesario nata già vecchia e dannosa'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Ovvero 5 anni tra escavazione e risistemazione, non per niente, nulla è per caso, verrà usata in modo esclusivo proprio dai mezzi pesanti dei cavatori per trasportarne fuori la ghiaia, va da sé che le due opere sommate andranno poi a gravare ulteriormente sulla pessima condizione dell’aria all’interno del polo sportivo, quest’ultimo è già notoriamente segnato a livello di polveri sottili e smog dalle 8 corsie dell’autostrada e in aggiunta molto probabilmente dalle polveri di vetro provenienti dalla vicina Sibelco'. Così i consiglieri di Centrodestra per la Rinascita Mirco Zanoli e Lodovica Boni commentano la conclusione della tangenziale di San Cesario (la presentazione alla stampa e alla cittadinanza prevista questa mattina. Una bocciatura che è quasi su tutta la linea quella su un opera che 'oggi viene propagandata dal sindaco Zuffi come proprio merito, posto che di merito si tratti, mentre non è così. Considerando che a circonvallazione è stata interamente costruita dalla provincia' - affermano Zanoli e Boni.



'Va sottolineato che legata ad essa c’è un ulteriore opera, questa non prevista dal progetto ma fortemente voluta dal nostro comune, il sottopasso ciclo pedonale di via Parollaro, 100.000 euro più un onerosa e perenne manutenzione. Soldi delle casse pubbliche del comune spesi in un opera di cui beneficeranno in pochissime anime, insomma un quadro desolante a cui probabilmente si aggiungerà una definitiva desertificazione del centro del paese. Bene, bravi, bis, e ora corriamo a tagliare il nastro accompagnati dalle fanfare' - chiudono i due esponenti di centrodestra.



Nella foto, Lodovica Boni e Mirco Zanoli