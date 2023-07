Taxi Modena, il prezzo delle corse aumenta del 10%, ma il tassametro scatta dopo

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













E' questo l'accordo raggiunto sul Regolamento comunale sul servizio di trasporto pubblico non di linea, che disciplina l’attività di taxisti e dei ncc (noleggi con conducente), approvato dal Consiglio comunale di Modena nella seduta di ieri.Soddisfatto il presidente Cotamo Mirco Venturelli (). 'Siamo stati noi a chiedere l'aumento delle licenze che ora passano o 96 per una oggettiva difficoltà a coprire il servizio - spiega Venturelli -.E d'altra parte la novità sul tassametro a chiamata offrirà ai clienti maggiore trasparenza uniformando il prezzo delle corse urbane'.'L’adeguamento del Regolamento comunale si è reso necessario – ha commentato l’assessore a Turismo e promozione della città Ludovica Carla Ferrari presentando la delibera – per adattare questo servizio al contesto sociale ed economico, con maggiori bisogni dei cittadini e del turismo nazionale e internazionale ormai consolidato: siamo tornati, infatti, ai livelli pre-Covid per numeri di presenze e pernottamenti e le analisi confermano un trend in crescita'. Più in generale, il documento viene rivisto 'in coerenza con le norme attuali – ha continuato l’assessore – e per un servizio più aderente ai nuovi bisogni, alla città che cresce turisticamente e offre nuovi servizi, con attenzione alle utenze più sensibili o con fragilità e in linea con le transizioni digitale ed ecologica, per migliorare quindi un servizio a supporto di Modena che cambia'.

Una delle altre novità dell’aggiornamento del Regolamento riguarda anche l’introduzione per i conducenti della “Doppia guida” e del “Contratto di gestione”. Consentiranno di aumentare l’operatività dei taxi, ottimizzando quindi il servizio e assicurando maggiore presenza di veicoli specialmente nei week end e negli orari di punta; allo stesso modo, con questi strumenti si garantisce il rispetto dei tempi di riposo dei lavoratori e si punta a incrementare i posti di lavoro qualificati. Sui veicoli diventa poi obbligatoria la possibilità di pagare con carte di credito e bancomat e per i nuovi tassisti e conducenti viene introdotto l’obbligo di conoscere almeno una lingua straniera (indicativamente l’inglese) e i principali luoghi sedi di istituzioni ed enti, strutture sanitarie e luoghi turistici.

Tra le altre innovazioni di rilievo, l’introduzione del “taxi sharing”, cioè il servizio che permette di prelevare i passeggeri da uno stesso o più punti di partenza verso uno stesso o più destinazioni, a condizione che sia le partenze sia le destinazioni si collochino su un percorso compatibile; il tassametro, inoltre, non parte più alla chiamata ma alla salita a bordo dell’utente all’interno del territorio comunale, con lo scopo di assicurare maggiori trasparenza e risparmi.



Le tariffe



Spostarsi all’interno del centro storico, anche con radiochiamata, costa da 7 a 9 euro; al costo per raggiungere l’ospedale di Baggiovara e il Policlinico è applicato uno sconto del 10%; per farsi accompagnare all’aeroporto Marconi di Bologna servono 75 euro. Il documento ricalca quello di fine 2018, con un aumento medio delle tariffe del 9,8%

Lo scatto di partenza spazia da un minimo di 4 a un massimo di 6 euro (cinque anni fa la forbice andava da 3,5 a 5,9 euro), mentre il costo della radiochiamata può arrivare a 2,5 euro.



Il piano tariffario conferma la tariffa fissa per le tratte più richieste dagli utenti, con costi invariati (per le tratte in centro) o caratterizzati da lievi aumenti: per esempio, raggiungere le stazioni Mediopadana di Reggio Emilia e Tav di Bologna costava rispettivamente 60 e 80 euro, ora l’importo massimo è di 65 e 85 euro.

Sono confermati pure i pacchetti turistici, itinerari, storici ed enogastronomici, sempre con la definizione di tariffe massime: farsi accompagnare al Museo Enzo Ferrari e alla Galleria Ferrari di Maranello costa fino a 35 euro e tornare da Maranello alla stazione dei treni di piazza Dante richiede una spesa di 45 euro; la tratta Palazzo Ducale di Sassuolo – Modena costa fino a 55 euro. L’introduzione nel piano di tariffe di andata e ritorno è bilanciato dall’eliminazione della cosiddetta “ora di sosta”, anche con l’obiettivo di aumentare l’offerta di auto disponibili sul territorio comunale.

Cresce lievemente anche la tariffa chilometrica: in città entro i 10 km il prezzo ammonta a 1,5 euro al chilometro (erano 1,2 euro nel 2018), quella extraurbana dopo i 30 km sale a 1,8 euro (1,75 euro cinque anni fa).



Come in passato, poi, sono previste “Tariffe sociali” con uno sconto del 10%: l’agevolazione riguarda non solo i percorsi da e per gli ospedali cittadini, ma ne beneficiano anche alcune categorie di persone fragili e i tragitti per donne sole o con minori di 16 anni nella fascia oraria dalle 21.30 alle 6. In parallelo, è gratuito il trasporto delle carrozzine per le persone con disabili e dei cani dei non vedenti e, da quest’anno, pure dei passeggini per bambini.



Il nuovo sistema tariffario entrerà in vigore dopo l’adeguamento dei tassametri collocati sui mezzi, attività di cui si occuperanno nelle prossime settimane i servizi comunali competenti. Come previsto dal Regolamento, le tariffe devono essere esposte in modo ben visibile e leggibile all’interno del veicolo con un cartoncino o una pellicola adesiva forniti, appunto, dall’Amministrazione comunale. Il tariffario deve, inoltre, essere esposto, anche in lingua inglese, sul sito web istituzionale dell’Ente e nei luoghi della città di maggiore richiesta del servizio (per esempio alla stazione ferroviaria, negli ospedali cittadini e nei locali della Fiera di Modena).