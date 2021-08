Teatro, Bologna dice addio a Piera Degli Esposti

È morta Piera Degli Esposti. L’attrice nata a Bologna era malata da tempo, ed era ricoverata dai primi di giugno all’Ospedale Santo Spirito di Roma, dove si è spenta per complicazioni polmonari all’età di 83 anni.Dopo gli anni di formazione in gruppi sperimentali, ha poi avuto una carriera straordinaria non solo a teatro ma anche sul piccolo e grande schermo, dove ha avuto occasione di lavorare al fianco, tra gli altri, di grandi maestri come Pier Paolo Pasolini, Giorgio Treves, Nanni Moretti, Lina Wertmüller e Paolo Sorrentino.Con la grande amica Dacia Maraini ha scritto nel 1980 una romanzo autobiografico dal titolo “Storia di Piera”, da cui il regista Marco Ferreri realizzò un film ononimo di cui la stessa Degli Esposti curò la sceneggiatura.“Una grande artista, una figura indimenticabile per il teatro e il cinema italiani, capace in oltre 50 anni di carriera di portare in scena e dare voce ai personaggi più diversi passando con maestria dai ruoli drammatici alla commedia brillante. Con Piera Degli Esposti se ne va una regina dell’arte, un’intellettuale anticonformista, un talento immenso di casa nostra”. Così il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, e l’assessore alla Cultura, Mauro Felicori.