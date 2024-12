Terre d'Argine: i 4 sindaci a Bruxelles su invito di Bonaccini

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Il programma ha previsto nel primo giorno, la visita all’Emiciclo del Parlamento Europeo, un confronto con i funzionari della Delegazione Europea della Regione Emilia-Romagna; a seguire, un momento di confronto con il parlamentare europeo Stefano Bonaccini, con la partecipazione di Giorgio Gori.

Il giorno successivo, ha visto la visita al Comitato Europeo delle Regioni, l’organo che si occupa di mettere in connessione regioni e città con l’Unione Europea, dove è stato possibile approfondire il ruolo delle Regione e degli Enti locali in Europa' - si legge una nota.



'Questa due giorni, densa e ricca di impegni, ci ha permesso di conoscere il funzionamento e le dinamiche decisiorie del Parlamento Europeo e il ruolo che la Regione Emilia-Romagna, con i suoi rappresentanti politici, gioca nel processo di costruzione delle normative europee. Questo consente di comprendere come si prendono le decisioni e quindi anche poter fare proposte a partire dai bisogni e dalle necessità dei nostri territori lì dove, in ultima analisi, arrivano le politiche europee' - commenta Tebasti.



'Per questo, è stato importante che in questa missione fossero presenti anche tante imprenditrici e imprenditori locali, agricoltori che ringrazio della partecipazione: questa esperienza sono certa abbia dato spunti di riflessione e idee per nuovi progetti e sviluppi nei loro ambiti produttivi, grazie anche al confronto reciproco'.

'Ringrazio Stefano Bonaccini per l’invito che ha rivolto al nostro territorio e per questa opportunità unica di conoscere dall’interno e dalla viva voce di chi lavora e studia quotidianamente le opportunità delle istituzioni europee. Un percorso con cui abbiamo raccolto informazioni e buone pratiche che vogliamo portare a casa e che, come Unione, far proseguire sul nostro territorio, creando un programma che possa supportare la ricerca di bandi e di finanziamenti per le nostre amministrazioni e le imprese'.