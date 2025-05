Titoli di Stato italiano più sicuri di quelli tedeschi: strafalcione Meloni, Giorgetti scuote la testa

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





'Non ho mai reputato lo spread un totem della reale forza economica di una nazione, però fotografa una valutazione dei mercati: lo spread oggi è sotto i 100 punti, cioè i titoli di Stato italiani vengono considerati più sicuri dei titoli di Stato tedeschi, penso che una riforma importante che ha fatto questo governo sia stata quella della serietà'. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, al premier question time alla Camera, rispondendo a una interrogazione di Maria Elena Boschi per Italia Viva. Ma il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, seduto accanto a lei, ha scosso la testa.

Lo spread è la differenza tra i rendimenti dei titoli di stato italiani, i Btp, e quelli tedeschi, i Bund, entrambi con scadenza a dieci anni. Inutile dire che uno spread maggiore di zero indica che i titoli di Stato dell’Italia, sono considerati più rischiosi di quelli tedeschi: per poter dire che sono ritenuti meno rischiosi, come ha detto la presidente del Consiglio, lo spread dovrebbe diventare negativo.