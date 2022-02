Toti con Bassetti: 'L'odio e il virus sono gli unici nemici'

Presentato due giorni fa in un locale del centro storico di Genova il libro 'Il mondo è dei microbi' del virologo Matteo Bassetti. Alla presentazione è intervenuto anche il sindaco di Genova Marco Bucci.'Con Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, per la presentazione del suo nuovo libro - scrive il governatore della Liguria Giovanni Toti postando una foto che li ritrae insieme -. Grazie a tutti coloro che, come Matteo, in questi mesi di pandemia hanno lottato senza sosta e a testa alta per far vincere la scienza sull’odio e sul virus, gli unici nemici da sconfiggere'.