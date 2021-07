Toti lo dice chiaro per la prima volta: 'Lockdown solo per non vaccinati'

'Gli unici contro la libertà siete voi, perché il vostro No al vaccino rischia di compromettere le libertà di tutti. Ma vi siete già dimenticati i tempi bui con migliaia di morti al giorno, quando pregavamo che il vaccino arrivasse al più presto e ora siamo divisi anche in questa battaglia? Io non lo accetto'. Così il governatore di centrodestra della Liguria Giovanni Toti: 'Sappiate che non mi interessa perdere il vostro voto, perché non esiste colore politico nella lotta al Covid'.E poi la proposta per la prima volta pronunciata da un amministratore regionale: 'Non chiuderemo più in casa per colpa vostra coloro che diligentemente e con senso civico hanno scelto il vaccino. Per quanto mi riguarda, il lockdown dovrà essere solo per i non vaccinati'.Da registrare parallelamente le inaccettabili minacce subite dal governatore dai gruppi organizzati no vax e denunciate dallo stesso Toti: 'Da oggi denuncerò tutti gli insulti e gli auguri di morte che a migliaia sto ricevendo da quando per primo mi sono schierato con il Green pass'.