Toti sempre un passo avanti: 'Non resta che obbligo vaccinale'

'Le abbiamo provate tutte ma a questo punto non resta che l'obbligo vaccinale per tutti i lavoratori e i soggetti più fragili che ancora non hanno fatto il vaccino per scelta (cosa che non vale ovviamente per chi ha validi motivi medici che glielo impediscono)'. A parlare è il governatore della Liguria Giovanni Toti il quale il 27 dicembre ha fatto la terza dose (). Toti è sempre stato un precursore delle scelte del Governo, dal Green Pass introdotto a metà ottobre a quello rafforzato e anche stavolta lancia la palla in avanti chiedendo l'obbligo del vaccino.'Con i miei colleghi presidenti di Regione abbiamo avanzato al Governo la richiesta di intervenire al più presto per fronteggiare il picco dei contagi previsto per la fine di gennaio - cffarem Toti -. Meglio muoversi subito e scongiurare rallentamenti e chiusure del Paese che non ci possiamo permettere. Con concretezza, operatività e capacità di assumersi responsabilità, le Regioni si confermano in prima linea nella gestione della pandemia. Questo è il momento del vaccino, unica arma a nostra disposizione contro il Covid'.