Pd, da Trande fuoco amico: 'Ma che esclusioni eccellenti: solo parlamentari fancazzisti'

'Fare le liste è un inferno. A questo giro, dalle mie parti poi. A compensare parzialmente l'amarezza di non vedere candidata a Modena una che proprio andava naturale, di suo, nel collegio c'è la notizia di alcune esclusioni cosiddette 'eccellenti' (ma proprio no, 'eccellenti' un corno, mai eccelso in nulla a parte la fuffa)'. A usare questi termini in un durissimo post su Facebook a commento delle candidature in casa Pd è l'ex capogruppo Pd a Modena, oggi volto di Articolo 1, Paolo Trande.'Inutili parlamentari per 5 o 10 anni, passati grazie alla transizione dal 'guevarismo' del 2013 al renzismo (art. 18 e referendum compresi) del 2018, ortodossi e intruppati nella transumanza dei greggi del 'con lui si vince'. Persone spesso senza competenze o capacità divenute pessimi parlamentari e anche fancazzisti. Cercheranno lavoro? Non credo, spesso sono ricchi di famiglia'.