E il Comune promuove la conferenza 'Troppa famiglia fa male'

Continua il ciclo on line “Differenze” proposto dal Centro per le Famiglie in collaborazione con Biblioteca Delfini e Cooperativa Mediando.Dopo l’incontro dedicato all'amore nella coppia, questo giovedì dalle 18 alle 20 si parlerà con la pedagogista Mariagrazia Contini della molteplicità del fare e dell’essere famiglie oggi.'Come le strutture e i modi del fare famiglia oggi influenzano i rapporti affettivi e i legami di cura nella quotidianità? È l’interrogativo da cui partirà la relatrice per delineare un orizzonte di famiglia che includa tutte le molteplicità e complessità delle famiglie contemporanee (nucleari, separate, ricomposte, adottive, omogenitoriali...)' - spiega il Comune.Ma non solo, giovedì prossimo si terrà un incontro dal titolo eloquente 'Troppa famiglia fa male'. 'Maschile e femminile, ruoli e funzioni nell'educazione dell'infanzia e della età adulta con la psicanalista Laura Pigozzi'.'Differenze è un ciclo di incontri pubblici e gratuiti sulla vita delle famiglie di oggi tra certezze, crisi e opportunità' - spiega il Comune.