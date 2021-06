'Troppi permessi di soggiorno? Da Lega attacco infondato a questura'

“Come Partito Democratico riteniamo che l’ufficio immigrazione della questura, che si occupa di tutto il l’iter amministrativo e burocratico relativo ai permessi di soggiorno, stia svolgendo un egregio lavoro. Le affermazioni delsono un attacco, nemmeno tanto velato, al lavoro di uomini e donne che, va ricordato, stanno da diverso tempo lavorando sotto organico pur riuscendo a mantenere un’efficienza encomiabile nel lavoro svolto'Così il consigliere comunale e responsabile sicurezza Pd di Modena Antonio Carpentieri a commento della dichiarazioni del Consigliere regionale Lega Stefano Bargi sull'anomalo numero di permessi di soggiorno rilasciati a Modena.'Ricordiamo che la battaglia del Pd per aumentare gli organici della questura di Modena, con l’obiettivo finale di averla il prima possibile in fascia superiore, ha già ottenuto un primo importante risultato quando la ministra dell’Interno si è recentemente impegnata ad aumentare in modo significativo il numero di agenti destinati alla nostra città.Pertanto confermiamo stima e gratitudine a tutti gli operatori di pubblica sicurezza per il lavoro che ogni giorno svolgono sul nostro territorio per i cittadini, e non possiamo che biasimare le speculazioni e gli attacchi politici da parte della Lega che in questa occasione, ad di là degli slogan securitari - conclude Carpentieri - ha svelato ciò che davvero pensa a proposito delle nostre forze dell’ordine”.