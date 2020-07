'Troppi stranieri irregolari, il sindaco risponda su numero e rischi'

'La fortunatamente solo tentata violenza sessuale ai danni di una ragazza da parte di un uomo straniero irregolare e senza fissa dimora, rappresenta purtroppo solo la cartina di tornasole di un problema sociale e di ordine pubblico enorme. Quello legato alla presenza fuori controllo di immigrati clandestini, irregolari, o diventati tali, di cui Modena è piena. Il tutto a causa della politiche fallimentari di una sinistra che nuovamente al governo sta riproponendo la politica delle frontiere aperte agli sbarchi clandestini, ma soprattutto di un sistema di accoglienza che ha creato disintegrazione sociale anziché integrazione. E al quale ora si aggiunge il problema legato al rischio contagio'.



Così il capogruppo di Forza Italia in Consiglio Comunale Piergiulio Giacobazzi sul grave fatto di cronaca che ha visto protagonista uno straniero irregolare senza fissa dimora e sul numero di richiedenti asilo, stranieri irregolari e senza fissa dimora, sul cui numero a Modena ha presentato una interrogazione alla giunta comunale.



'E' necessario assumere misure forti e drastiche a livello locale e nazionale per contrastare la presenza di irregolari sul territorio, una presenza ormai fuori controllo. Per questo ho depositato nei giorni scorsi in consiglio comunale una interrogazione urgente per conoscere quanti siano i richiedenti asilo presenti sul nostro territorio, quanti ne sono previsti in arrivo a Modena a seguito dei recenti sbarchi, quanti siano usciti dai percorsi di accoglienza perché senza requisiti per ottenere il permesso di soggiorno e quali misure siano state prese, sia durante l'inverno e la stagione del lockdown in cui il comune ha esteso a senza fissa dimora e irregolari il piano invernale, e quali si assumeranno per controllare e prevenire il contagio da Covid. La sinistra al governo su questo fronte sta provocando effetti devastanti che rischiano di vanificare i sacrifici e gli sforzi dei cittadini e delle forze dell'ordine impegnati con personale e mezzi inadeguati a fronteggiare questa che a causa del PD al governo continua ad essere una emergenza'.