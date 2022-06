Ucraina, Zelensky: 'Aggressione russa come il Covid armi sono vaccino'

Il presidente della Ucraina Volodymyr Zelensky, intervenuto oggi in video collegamento al gala per celebrare le 100 persone più influenti dell'anno della rivista Time, ha paragonato l'aggressione russa al Covid, definendo le armi e le sanzioni un 'vaccino'. Zelensky ha anche sollecitato per l'ennesima un maggiore sostegno al suo Paese sottolineando che 'i soldati ucraini stanno morendo sul campo di battaglia'. L'agenzia Interfax Ucraina riporta di come Zelensky abbia fatto tale paragone tra vaccino e armi. 'L'odio è un virus ed è ancora più letale del Covid - ha detto -. Si diffonde con la propaganda e l'impunità degli assassini'.