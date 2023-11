Udicon: 'Tangenziale di Modena in tilt, ennesimo pasticcio di Anas'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Siamo costretti – esordisce nella lettera il presidente regionale di Udicon, Vincenzo Paldino – a segnalare l'ennesimo estremo disagio nel quale versano i lavoratori e i cittadini che utilizzano abitualmente la SS 12 e la tangenziale di Modena, nel tratto di competenza Anas, per i propri spostamenti. Sono infatti già centinaia le segnalazioni arrivate al nostro centralino della sede provinciale di Modena. La situazione risulta difficile, dato che a causa dei lavori di rifacimento del manto stradale, lunghe code e disservizi si sono manifestati sin da subito e attualmente riguardano la corsia nord della tangenziale, direzione Milano, a partire dall’uscita 6'.





'Esprimiamo intanto perplessità in relazione al fatto che tali lavori non siano stati programmati in concomitanza con quelli già realizzati nel corso del 2023. E ci preme, poi, segnalare – aggiunge Paldino nella lettera - come non sia la prima volta che la nostra associazione si vede costretta a intervenire per sottolineare l'approssimativa pianificazione dei lavori di manutenzione stradale da parte di Anas. E’, infatti, sotto gli occhi di tutti che, per dimensione e per vocazione industriale e turistica, Modena meriti una maggior lungimiranza nella programmazione, anche in considerazione del fatto che gli attuali ingorghi hanno ricadute negative sui valori delle PM10, riversandosi il traffico sulla viabilità ordinaria della città. Si chiede pertanto al compartimento Anas competente di intraprendere immediatamente tutti i provvedimenti necessari al fine di limitare al minimo i disagi per i cittadini, primo tra tutti, intervenire in orari tardo serali e notturni'.