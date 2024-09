Ugolini e De Pascale: sorrisi e frecciate nel dibattito in piazza

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

E' la prima volta nella storia della Repubblica che un ministro della Protezione Civile, come il ministro Musumeci, fa conferenze stampa invece di coordinare i soccorsi sul territorio', ha detto il sindaco di Ravenna De Pascale che ha poi citato, l'appello del presidente Meloni a non fare polemiche e a lavorare seriamente. Per De Pascale 'uno schiaffo dato al ministro Musumeci'. Poi il suo appello alla Meloni. 'Venga in Romagna, ascolti e parli con gli amministratori per capire le esigenze e stanziano i fondi necessari'



Elena Ugolini riporta la questione su mezzo secolo di mancata manutenzione dei fiumi, la mancata realizzazione delle grandi opere per la prevenzione e il rischio sempre più alto che per questo sta vivendo il territorio. 'In questi 54 anni da quando è nata la Regione non è stato fatto un piano di governo delle acque serio - ha spiegato - Non sono stati puliti e drenati i letti dei fiumi.



Fino a maggio 2024 se un agricoltore portava via i tronchi vicino ai suoi campi non era multato. Non è possibile non tenere conto di questo. L'approccio deve cambiare e oltre ad un grande piano delle acque, penso ad un sistema in cui chi vive e lavora sul territorio e sui fiumi sia coinvolto nelle scelte ed eventualmente, nel caso per di agricoltori che conoscono il territorio, alle attività'



Il clima si scalda quando arrivano frecciatine sul fronte dell'appartenenza politica. 'Io sono del PD ed è chiaro quale è il mio riferimento - afferma De Pascale - ma lei che si dichiara civica ed è appoggiata dal centro destra' - afferma rivolgendosi alla Ugolini, 'che cosa ha votato alle ultime elezioni Europee'? Domanda inattesa che pone per un attimo in malcelato imbarazzato la candidata 'Io alle europee non ho votato, ero all'estero'. il pubblico si divide tra disapprovazione e approvazione. Poi lei rilancia sull'intreccio tra 'PD ed economia, un intreccio che limita e che intimorisce chi di quel sistema fa parte. 'Ricevo due tipi di sms. Quelli che scrivono coraggio, come se mettersi contro questo sistema fosse un impresa coraggiosa, come se non possa esistere alternativa, e molti altri di persone, anche professionisti, che dichiarano di sostenermi ma di non potersi esporre senza svantaggi. Questo un meccanismo che esclude anziché includere'.

'Sentitela bene' - afferma De Pascale rivolgendosi al pubblico, 'perché questa è la stessa storia che da sempre i candidati di centro destra raccontano, senza rendersi conto che molti gli stessi elettori di centro destra non la pensano così. Quindi lasciatela dire perché frasi così per noi non sono altro che una garanzia. Se fosse stato così avrei dovuto criticare mio padre che era di destra'



Sulla sanità si ripete quel botta e risposta che in queste settimane abbiamo raccontato più volte, a distanza. Questa volta nel primo incontro elettorale, in un faccia a faccia diretto, le cose non cambiano. Lei rilancia il concetto della centralità della persona e della valorizzazione del personale medico e infermieristico, non dei processi. Il sistema creato negli ultimi anni, oltre a ridurre le prestazioni,. non ha valorizzato gli straordinari operatori della sanità e ha considerato i pazienti come numeri e come prestazioni. Noi vogliamo superare tutto ciò con un cambio di approccio e di visione che ponga la persone e la loro presa in carico al centro. Dobbiamo porre al centro ed aiutare la persone che svolgono quel grande lavoro a supporto di un familiare malato, con disabilità e che comunque ha bisogno investendo sull'assistenza domiciliare. Come fa un candidato come De Pascale, che dichiara che il sistema sanitario regionale è da cambiare e riformare, ad essere credibile, quando rappresenta ed è sostenuto da chi ciò che è da cambiare lo ha creato'

'Lo vada a chiedere a Zaia o ai governartori di centro destra che lamentano, come noi, il definanziamento della sanità pubblica, e un rapporto con il PIL mai stato così basso' - replica De Pascale.'Si è vero, diviamo che ci sono cose da cambiare ma per migliorare, per essere il meglio non i meno peggio e non prendiamo lezioni anche da regioni come la Lombardia dove al di là delle eccellenze a livelli alti, il resto del sistema sta fallendo' - conclude De Pascale insieme ad un riferimento all'età. Indiretto. 'Sono il primo candidato che per età non ha votato ai tempi della prima repubblica. 'E io sarei la prima donna a diventare presidente della Regione, per quello ti invito a votare me' - replica Ugolini.

Gi.Ga.