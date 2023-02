'Un bilancio per una città multitasking'

L'Assessore Cavazza rispedisce al mittente il rilievo secondo cui la manovra prevederebbe un aumento delle tasse.'Non è così, aumenta ii gettito ma perché aumenta la base imponibile, e questo è segno di più lavoro e più ricchezza'. 'Abbiamo puntato alla riduzione delle disuguaglianze ingiuste o eccessive “confermando la progressività della pressione tributaria e tariffaria”, anche attraverso “politiche di targetting”, e aumentando l’intervento pubblico nella copertura dei costi dei servizi a domanda individuale, cresciuti a causa dell’inflazione, che passa dal 59,2 a quasi il 60 per cento che equivale a circa dieci milioni di euro.Nello stesso tempo, anche per ragioni di equità, aumenta l’attività di contrasto all’evasione fiscale “per garantire – ha spiegato Cavazza - l’emersione della base imponibile e il miglioramento della capacità di riscossione dell’ente”, con la previsione di recuperare circa 2 milioni e 600 mila euro di maggiore gettito, soprattutto da Imu e Tari.

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.