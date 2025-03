Urbanistica Modena, levata di scudi PD contro il 'Salva Milano'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Con l’approvazione dell’ordine del giorno presentato dalle forze di maggioranza, che richiede le modifiche normative al disegno di legge cosiddetto Salva Milano - ha dichiarato il capogruppo del Partito Democratico in consiglio comunale Diego Lenzini - abbiamo lanciato un appello ai parlamentari del nostro territorio, affinché la risoluzione delle problematiche legate al caso milanese, a cui è importante dare una risposta, non mettano in discussione gli attuali strumenti di pianificazione e programmazione in capo ai comuni”.



“L’approvazione di questa normativa avrebbe l’effetto di estendere il concetto di ristrutturazione edilizia ai processi di rigenerazione urbana - prosegue Lenzini - con la conseguenza diretta di impedire alle amministrazioni locali di governare gli interventi privati, a scapito del verde pubblico e di dotazioni come le ciclabili o le dotazioni pubbliche di prossimità.

Con questa norma, abbattere un edificio e ricostruirlo senza limiti di altezza e volumi, sarebbe come ristrutturare casa”.“Proprio perché riteniamo la rigenerazione urbana e sociale una priorità allo scopo di trasformare Modena in una città sempre più sostenibile e a misura delle fasce più fragili della popolazione - ha concluso Lenzini - è fondamentale che tali processi rimangano in capo agli enti locali, in modo tale da mantenere centrali aspetti come la qualità urbanistica e la socialità, in particolare sulle dotazioni di verde pubblico, disponibilità di alloggi di edilizia residenziale e aree comuni”.

“Grazie anche ad urbanisti, giuristi, operatori ed amministratori pubblici che con forza hanno alzato un grido di allarme, il DDL sembra arenato - chiosa Lenzini, ribadendo come - resti preoccupante come tale normativa sia approdata al Senato e che tale visione di urbanistica possa rientrare dalla finestra sotto spoglie diverse”

Il 'Salva Milano' è un disegno di legge pensato per affrontare le problematiche urbanistiche nel capoluogo lombardo, in particolare il blocco di numerosi cantieri dovuto a interpretazioni restrittive delle normative edilizie. La legge mirava a fornire un’interpretazione autentica delle disposizioni vigenti, chiarendo quando gli interventi di demolizione e ricostruzione potessero essere considerati ristrutturazione edilizia senza necessità di ulteriori piani urbanistici. Tuttavia, in molti hanno criticato il ddl, trasformato di fatto in una nuova regolamentazione che avrebbe potuto agevolare eccessivamente il settore immobiliare.

Il ddl 'Salva Milano' è stato uno dei provvedimenti più discussi nel panorama urbanistico italiano degli ultimi anni. Nato per risolvere il blocco di oltre 150 cantieri a Milano, il disegno di legge ha scatenato un acceso dibattito tra istituzioni e politica anche perché finito sotto i riflettori per presunti illeciti che hanno spinto il sindaco Giuseppe Sala a non usufruirne.