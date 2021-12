'Vaccinazione infantile immotivata proprio in base a dati scientifici'

Domenica in centro storico a Bergamo, luogo simbolo della prima fase della pandemia nel nostro Paese, sì è tenuto il primo presidio ufficiale del partito “Per l’Italia con Paragone - Italexit”. Numerosi i sostenitori, i simpatizzanti e i cittadini che hanno sottoscritto la petizione contro l’obbligo vaccinale sui minori.'A fronte dei dati forniti dalle autorità scientifiche in merito all’incidenza del SarsCov-2 sulla mortalità infantile ed il rapporto rischio/beneficio per la somministrazione di sieri sperimentali basati su tecnologia a mrna messaggero questa campagna di vaccinazione appare immotivata proprio su base scientifica - spiega il coordinatore Italexit Gianpaolo Catania -. Il bollettino di sorveglianza integrato redatto dall’Istituto Superiore di Sanità e pubblicato il 3 Dicembre 2021 comunica il dato di letalità nella fascia di età 0-9, che con 14 morti da inizio pandemia si attesta sullo 0,01%.

