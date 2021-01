'Vaccini ai parenti? Chi ha sbagliato ne pagherà le conseguenze'

'Rinviare ancora la riapertura della scuola? Una decisione sofferta ma necessaria, in linea anche con la scelta delle regioni in zona gialla. Siamo consapevoli del sacrificio, perché la scuola è socialità e contatto, ma il rischio era anche di aprire per poi dovere chiudere. I contagi purtroppo, in Emilia Romagna e non solo, sono in aumento. Non è finito nulla. Bisogna stare attenti. Stiamo lavorando a tambur battente per il piano vaccinale, e la nostra regione è avanti, anche se non è una gara. Ma questa è la cosa importante. Perché fuori da questa situazione arriveremo solo con l'immunità di gregge'. Stefano Bonaccini, presidente della Regione, risponde così alla nostra domanda sulla scelta di rinviare ancora, questa volta al 25 gennaio, la riapertura in presenza delle scuole superiori. Scelta contestata anche nel corso della manifestazione organizzata ieri in piazza Grande a Modena. Una delle tante domande alle quali il presidente Bonaccini ha risposto a margine della sua visita presso il punto unico di vaccinazioni a Baggiovara, accompagnato dalla direttrice sanitaria e responsabile della cabina di regia del piano vaccinale a Modena, Silvana Borsari, e dal Direttore Generale USL Brambilla. 'Sono qui per dire grazie a tutti gli operatori che a tutto i livelli ogni giorno lavorano senza sosta in questo grande piano. Il caso dei vaccini somministrati ai parenti? La nostra posizione è chiara. Chi ha sbagliato deve pagarne le conseguenze. Non vogliamo criminalizzare nessuno ma è chiaro che queste cose non devono succedere'Stefano Bonaccini, insieme agli altri presidenti di regione avrà domani un incontro con il presidente Conte per un confronto sul nuovo DPCM del 16 gennaio prossimo nel quale si discuteranno anche dei nuovi criteri di calcolo per valutare i passaggi o le conferme delle regioni da una zona gialla, arancione o rossa. Su questo piano Bonaccini si mostra scettico rispetto alle nuove indicazioni dell'Iss che dovrebbero invece portare all'ingresso in zona rossa condi 250 casi su 100mila abitanti. 'Non credo che questo parametro passerà, ma ci confronteremo'Nel video che segue l'intervista al Presidente della RegioneNel video che segue, alcune immagini della visita del Presidente della Regione nel centro unico di vaccinazioni presso l'ospedale di Baggiovara