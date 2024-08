'Vaccini Covid: quinta somministrazione flop, ma la Regione ha prenotato stock per la sesta'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

E nell'interrogazione, Bargi sottolinea che, secondo gli ultimi dati resi noti dal Ministero della Salute, 'l'Emilia-Romagna ha certificato meno di 1.

200 nuovi casi settimanali nel mese di agosto, con un totale di 17 decessi. Inoltre, la campagna vaccinale per la quinta dose sembra non aver raggiunto i risultati sperati, con un totale di 2.214.738 somministrazioni e richiami che procedono a ritmi molto più lenti rispetto alle fasi precedenti della campagna vaccinale'.

Alla luce di questi dati, il Bargi solleva interrogativi circa la necessità di acquistare un numero così elevato di dosi per la Regione. 'Attualmente il numero di tamponi positivi e la pressione praticamente inesistente sugli ospedali non sembrano giustificare una spesa così significativa per l'acquisto di vaccini - afferma il consigliere, che poi chiede alla Giunta di chiarire - quale sia la spesa sostenuta dalla Regione per l'acquisto delle dosi vaccinali relative alla quinta dose, quante somministrazioni siano effettivamente previste per l'attuale stagione vaccinale e se vi sia il rischio di aver acquistato un numero eccessivo di dosi” e “quale sarà la destinazione delle eventuali dosi in eccesso e se queste verranno comunque pagate in parte o se la Regione sarà rimborsata integralmente per le dosi inutilizzate'.

Bargi conclude sottolineando 'l'importanza di una gestione oculata delle risorse pubbliche e di una pianificazione vaccinale che tenga conto dell'attuale andamento della pandemia'.