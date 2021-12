Vaccino, Figliuolo: 'Immunità di gregge? Non sono uno scienziato'

Immunità di gregge? 'Non sono uno scienziato. All'inizio gli scienziati parlavano di immunità di gregge, e l'avevano fissata intorno all'80 per cento. Dopodichè si è detto che non basta visto come circola e come questo virus infido muta, noi ora stiamo raggiungendo il 90. Poi forse si dovrà arrivare a 100..Io voglio fare del bene per i cittadini italiani. Si fa tutto il possibile. Metto a disposizione la miacompetenza, la struttura che abbiamo, il mio cercare di armonizzare quello che si fa assieme alle regioni'.Lo ha detto il commissario straordinario all'emergenza coronavirus, Francesco Paolo Figliuolo, visitando questa mattina il centro vaccinale pediatrico allestito nel museo dei bambini di Roma Explora.