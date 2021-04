Vaccino, in Danimarca stop definitivo Astrazeneca. Sospeso Johnson&Johnson

La Danimarca sospende definitivamente l'uso del vaccino anti-Covid di AstraZeneca. Lo ha annunciato la Danish Health Authority, dopo le anticipazioni dei media danesi: 'Continueremo la campagna di vaccinazione contro Covid-19 senza il vaccino di AstraZeneca'. Copenaghen ha inoltre sospeso la somministrazione del siero Johnson & Johnson in attesa di ulteriori indagini.L'utilizzo di AstraZeneca in Danimarca era stato sospeso l'11 marzo, per approfondire i possibili legami tra il vaccino ed episodi di coaguli. Con l'esclusione di AstraZeneca il programma di vaccinazione danese potrebbe non essere completato prima della fine dell'anno: il Paese aveva pre-acquistato 2,4 milioni di dosi AstraZeneca e ordinato 8,2 milioni di dosi di Johnson & Johnson.