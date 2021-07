Vaccino, obbligo green pass per visite in ospedale: Liguria apripista

La proposta di legge è stata approvata all'unanimità questa mattina dal Consiglio regionale della Liguria. Per accedere agli ospedali della Liguria i familiari dei pazienti e i visitatori dovranno presentare il 'green pass' covid. Si tratta della prima regione italiana ad aver introdotto questa legge. L'accesso alle strutture sanitarie liguri sarà consentito a familiari e visitatori in possesso della certificazione verde (green pass) Covid in base alle modalità indicate dall'Azienda ligure sanitaria (Alisa). Viene rilasciata a chi ha completato il ciclo di vaccinazioni, a chi ha contratto il covid. Inoltre il direttore sanitario di ciascuna struttura ospedaliera, in relazione allo specifico contesto epidemiologico, potrà adottare misure precauzionali più restrittive, necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione. Il green pass dovrà essere esibito al momento dell'accesso alle strutture ospedaliere esclusivamente ai soggetti incaricati delle verifiche. La legge regionale entrerà in vigore il giorno stesso della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria. Il presidente della Regione Liguria e assessore alla Sanità Giovanni Toti si augura che l'obbligo del green pass per accedere negli ospedali 'possa indurre qualche cittadino in più a vaccinarsi, perchè il vaccino è l'unico vero argine alla pandemia'.