Vaccino, obbligo over 50 ora è legge. Lega contraria ma vota sì... 'per responsabilità'

Con 193 voti favorevoli e 35 contrari, l'Assemblea ieri ha rinnovato la fiducia al Governo approvando definitivamente il decreto legge che prevede l'obbligo del vaccino anti-Covid per gli over 50. Il provvedimento è stato così approvato in via definitiva. Presenti 229 senatori.Nelle dichiarazioni di voto favorevoli da notare quella del senatore Lega Romeo per il quale 'se non fosse stata posta la fiducia, si sarebbe astenuto, perché non condivide l'obbligo vaccinale, non comprende la differenza di trattamento tra italiani e stranieri, non capisce perché soltanto in Italia si insista sulla vaccinazione dei minori e che la fine dell'emergenza priva il green pass di base giuridica, tanto è vero che anche le sentenze del Tar pongono l'accento sul necessario bilanciamento tra diritto alla salute e diritto al sostentamento'.