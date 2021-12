Vaccino, Zaia si fa bucare il braccio per tranquillizzare un bimbo

Non è stata una vera vaccinazione, ma una semplice puntura. Il presidente del Veneto Luca Zaia si è sottoposto stamani a una puntura d'ago per convincere un bambino a farsi somministrare il vaccino anti- Covid, a San Vendemiano, nel Trevigiano. Zaia - hanno riferito fonti della Regione - si è fatto in sostanza “bucare” il braccio per far vedere al piccolo che l'iniezione non è dolorosa. Un siparietto che è stato colto con curiosità dai presenti, nella prima giornata di apertura dell'hub.'Il regolare fluire di tutte le operazioni del percorso vaccinale sarà come sempre garantito dall’importante presenza dei volontari della Protezione civile, della Croce Rossa, del Rotary e dei Carabinieri in congedo - scrive Zaia su Facebook -. Oggi 26 dicembre si sono prenotati 363 bambini della fascia di età 5-11 anni che si sottoporranno a vaccinazione'.