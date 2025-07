Valsamoggia, autocisterna di Gpl esce di strada e prende fuoco: morto l'autista

E' morto l'autista dell'autocisterna di Gpl uscita di strada questa mattina nel Bolognese all'altezza del deposito della società di logistica Gls ed esplosa dopo essere finita nel parcheggio della ditta.

Il corpo è stato estratto dai vigili del fuoco. L'incidente è avvenuto nel Comune di Crespellano, in via Lunga, poco prima delle 9.

L'incendio ha coinvolto anche un'auto, con due persone rimaste lievemente ferite. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco che hanno domato le fiamme, anche i carabinieri, l'elisoccorso del 118 e la polizia locale. La strada Nuova Bazzanese è stata chiusa in entrambe le direzioni nei pressi dell'uscita 11.

Fotogramma èTv