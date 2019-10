'Veleno come Bibbiano: famiglie rovinate in base a fantasie assurde'

'Gli stessi assistenti sociali che hanno operato nella Bassa modenese e che hanno piegato bambini a racconti fantasiosi, che hanno consegnato descrizioni incredibili di decine di bambini stuprati e uccisi nei cimiteri, hanno operato poi a Bibbiano e altrove. Io mi vergogno a parlare con voi, con chi immagina si dovesse coprire questi fatti'. E il 'voi' è riferito ad assistenti sociali e piscologi protagonisti dei fatti raccontati nell'inchiesta Veleno e che emergono dai primi passi dell'inchiesta Angeli e demoni. 'Professionisti che hanno distrutto decine di famiglie per cupidigia e ideologia distorta'.E' stato particolarmente duroall'ultima audizione in Commissione regionale sugli Affidi, intervento ripreso anche dal. 'Se non si aprivano queste pagine, quanto sarebbe andato avanti il Sistema Bibbiano? Le stesse psicologhe hanno vergato centinaia di relazioni false in tutta Italia sulla base di plagi delle menti dei bambini. Sono inorridito. Dispiace per le migliaia di assistenti sociali che ogni giorno fanno con abnegazione il loro non semplice lavoro'.E Galli nel suo intervento ha più volte citato il caso didella Bassa modenese che tra condanne e successive assoluzioni ha vissuto nove anni in galera. 'Alla fine, dopo diverse assoluzioni, per Morselli resta una condanna ma è stato chiesto il processo di revisione che sarà a mio avviso accolto sulla base delle nuove prove nate dalle centinaia di relazioni false disseminate in tutta Italia da Hansel e Gretel e dai loro accoliti. Sono giorni che penso cosa sarebbe capitato a me se fosse accaduta una cosa del genere, dopo aver subito una condanna certo, ma frutto di accuse che - come stanno dimostrando i fatti oggi - sono del tutto fantasiose e basate su falsi ricordi. Un processo che ricorda quello delle streghe di Salem e di fronte al quale io rabbrividisco. Se fosse successo a me - ha chiuso Galli - davvero non so dire come avrei reagito'.