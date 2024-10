Vertenza Mozarc Mirandola, M5S: 'Ora tempi certi su soluzioni'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Lo ha affermato oggi la candidata del Movimento 5 stelle alle elezioni regionali Barbara Moretti commentando la risposta del governo fornita in aula all'interrogazioni di Stefania Ascari. La sottosegretaria Bergamotto ha sostanzialmente riassunto in aula i vari passaggi che dal giugno scorso, mese in cui era stato annunciato lo stop alla produzione e gli esuberi per 350 addetti, hanno portato a prospettive di soluzione della crisi attraverso diversi tavoli, a livello di governo regionale e nazionale, l'ultimo dei quali, il 17 settembre scorso, presso il ministero del Made in Italy, ha fatto emergere un serie di proposte qualificate da parte di realtà industriali potenzialmente pronte a proseguire la produzione garantendo la forza occupazionale. Un tavolo, quello del 17 settembre, riaggiornato al 30 novembre per definire l'elenco dei soggetti interessati. Passaggio determinante prima della ulteriore scadenza prospettata dall'azienda del gennaio 2025, entro la quale verrebbe garantita la produzione.







'Un tempo brevissimo rispetto al quale non ci si può fare trovare impreparati. Il Movimento 5 Stelle, dal livello parlamentare a quello regionale, con i propri coordinatori, a quello locale, segue con attenzione la vertenza ed è pronto per continuare a garantire il proprio contributo in tutte le sedi. Nell’obbiettivo unico e prioritario di garantire piena occupazione, come conseguenza del mantenimemento della produzione. Lo stop, in uno stabilmento di tale importanza, in un distretto biomedicale basato su aziende strutturalmente simili alla Mozarc, controllate da multinazionali, potrebbe avere un effetto a cascata su altre realtà industriali e su un settore ora profondamente colpito dagli effetti del bayback sui dispositivi medici, dopo la sentenza della Consulta. Effetti che il territorio provinciale, regionale e, per importanza, nazionale, non si può permettere di subire' - conclude Barbara Moretti