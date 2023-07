Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













'Gli episodi ormai si susseguono, i residenti sono stanchi di dover subire una situazione che mette a rischio la loro incolumità e spesso non gli permette nemmeno di dormire in pace. Le persone, tutti adulti, nessuna baby gang, sono poche; i locali che gli forniscono gli alcolici sono solo due, possibile che nessuno li fermi? Chi abita in via Ganaceto chiama regolarmente le forze dell'ordine che conoscono bene la situazione, ora chiediamo una soluzione definitiva. Basta ubriachi in strada, via Ganaceto chiede di tornare ad essere una via normale'.