Viabilità a rischio nel quartiere Torrazzi: inversioni pericolose e controlli assenti

Sono numerosi in città i punti critici che continuano a mettere a rischio la sicurezza della viabilità. Tra questi, uno dei più segnalati dai cittadini riguarda il quartiere Torrazzi, in particolare l’intersezione tra via Nonantolana (in direzione Nonantola) e via dei Torrazzi.Si tratta di un’area caratterizzata da una carreggiata a doppio senso di marcia per ciascuna direzione, separata per un tratto da un’aiuola spartitraffico. In prossimità dell’attraversamento pedonale, alcuni anni fa, sono stati installati dei delineatori stradali cilindrici in plastica con funzione di delimitazione e sicurezza. Una soluzione che, alla prova dei fatti, si sta rivelando del tutto inefficace.Negli ultimi anni, infatti, nella zona si è insediata una ferramenta che genera un flusso di traffico significativo. A fianco dell’attività è inoltre presente un bar-ristorante, molto frequentato sia dai residenti del quartiere Torrazzi sia dai lavoratori provenienti dalla vicina area industriale. Va ricordato che la via Nonantolana rappresenta una vera e propria linea di separazione tra la parte residenziale e quella produttiva del quartiere, con conseguente intenso movimento di veicoli durante tutto l’arco della giornata, in particolare nelle ore di punta.Secondo numerose segnalazioni, è ormai prassi consolidata per molti automobilisti effettuare inversioni di marcia illegali, divellendo o aggirando i delineatori spartitraffico per accedere direttamente alla ferramenta o al bar.Una condotta che si ripete quotidianamente e che genera situazioni di grave pericolo. Non meno preoccupante è quanto accade poco più avanti, in prossimità di via Cuba, dove continuano a verificarsi inversioni azzardate lungo la via Nonantolana.Il rischio è amplificato dal fatto che, nonostante il limite di velocità fissato a 50 km/h, le auto percorrono quel tratto a velocità ben più elevate. A ciò si aggiunge un’assenza pressoché totale di controlli da parte delle forze dell’ordine, in particolare della Polizia Locale: proprio in un punto come questo, la presenza costante di pattuglie o di sistemi di controllo della velocità potrebbe avere un forte effetto deterrente e migliorare sensibilmente la sicurezza per residenti e lavoratori.Di fronte a questa situazione, appare evidente come l’area si presti alla realizzazione di una rotatoria. Lo spazio centrale che collega via Nonantolana con la zona industriale è ampio e consentirebbe un intervento relativamente semplice ma risolutivo. Una rotonda permetterebbe di ridurre in modo strutturale la velocità dei veicoli in arrivo sia dal centro città sia da Nonantola, faciliterebbe l’immissione su via Nonantolana del traffico proveniente da via dei Torrazzi — traffico rilevante vista la concentrazione di attività industriali — ed eliminerebbe definitivamente le pericolose inversioni di marcia.Consentirebbe inoltre di individuare uno spazio adeguato di parcheggio per gli utenti delle attività commerciali.In attesa di una soluzione definitiva, resta comunque urgente un intervento immediato dell’amministrazione comunale: la sostituzione dei delineatori stradali in plastica, facilmente rimovibili, con barriere più solide, come new jersey in cemento, rappresenterebbe un primo passo indispensabile per garantire maggiore sicurezza in un punto della città che oggi continua a essere teatro quotidiano di comportamenti pericolosi e potenzialmente tragici.