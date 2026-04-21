Vincenzo Paldino presenta il suo primo libro ‘Controvento’ al Bper Forum di Modena

Un viaggio dentro l’Italia che esiste e spesso non si vede. E’ questo lo spunto che unisce le pagine del libro ‘Controvento – Guida pratica per cittadini liberi’ (edizioni Etabeta), opera prima del consigliere regionale e capogruppo dei ‘Civici con de Pascale’ in Emilia-Romagna, Vincenzo Paldino, già presidente per anni di U.Di.Con. Emilia-Romagna.

‘Controvento’ verrà raccontato al pubblico il prossimo venerdì 15 maggio (ore 19) al Bper Forum di Modena (via Aristotele 33), in una serata che vuole essere molto di più di una semplice presentazione. Dialogheranno con l’autore i giornalisti Vincenzo Malara e Benedetta Paola Manca

Ospiti della serata saranno la Compagnia Twinkly, che metterà in scena un estratto dal loro spettacolo “Sei tu Alice?” e l’attrice Veronica Stecchetti, che reciterà alcuni estratti dal libro.

I proventi derivanti dalla vendita dell’opera verranno destinati in beneficenza alla compagnia Twinkly e al progetto ‘Casa Civica – Mai più soli’ promosso dall’associazione Solidus

E’ consigliata la prenotazione del posto gratuito sul sito www.bperforum.it

Il libro non è né un’autobiografia, né un saggio politico, piuttosto una lunga riflessione, ricca di aneddoti, in cui Paldino parla di un Paese che soffre, ma ha tutte le carte in regola per un riscatto, un Paese fatto di sportelli affollati, famiglie che resistono, giovani disorientati che cercano un posto nel mondo, volontari

che tengono in piedi comunità intere senza finire mai sui giornali, un civismo che può rappresentare l’esempio da cui ripartire.

E’ la storia di un uomo che ha imparato presto cosa significa sentirsi di 'serie B': per un luogo in cui sei nato, per il lavoro che fai, per le idee che non entrano nei recinti della politica tradizionale. E’ la storia di chi ha deciso di trasformare quel pregiudizio in forza e di camminare controvento. Tra capitoli intensi e testimonianze dirette, il libro attraversa i grandi temi che toccano la vita quotidiana: burocrazia, diritti, sanità, sicurezza, disagio giovanile, volontariato e comunità. E si apre alle nuove generazioni, con un intero capitolo scritto da Beatrice, quindicenne, che offre uno sguardo sincero e spiazzante sul mondo degli adulti. Un libro che parla di coraggio civile, di normalità che diventa rivoluzione, e di un’Italia che può ancora scegliere di essere migliore.