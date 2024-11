Vittoria sulla censura: il film sul Donbass sarà proiettato

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Abbiamo organizzato questa proiezione con l’intento di mostrare agli interessati un punto di vista diverso sulle cause che sono alla base dell’attuale conflitto in Ucraina che, oltre ad essere una tragedia nel cuore del continente europeo ha inciso profondamente sulla situazione socio-economica del nostro paese e sui rapporti di amicizia storica tra Italia e Russia, tra popolo italiano e popolo russo.

Il documentario è oggetto di un forte ostracismo da parte di alcuni esponenti politici, tra i quali spicca il vice Presidente del Parlamento Europeo, on. Pina Picierno che si è spesa in maniera considerevole nelle ultime settimane per cercare di annullare le proiezioni organizzate in molte città italiane. Nella quasi totalità dei casi la tenacia e la determinazione dei gruppi e delle associazioni che hanno organizzato questi eventi ha reso inutili queste indebite pressioni politiche.



Come associazione giudichiamo in maniera molto negativa ogni tentativo di soffocare il libero dibattito su questioni di primaria importanza che il cittadino ha il diritto di conoscere, e sulle quali ognuno può avere legittime opinioni che non si possono però formare liberamente nella situazione attuale dell’informazione mainstream, dove da quasi 3 anni assistiamo al vuoto ripetersi della litania dell’aggredito/aggressore.

Un documentario come Donbass Ieri, Oggi, Domani può contribuire a questo necessario confronto e per questo motivo, pur tra mille difficoltà incontrate, siamo soddisfatti di avere creato le condizioni per la proiezione e per il dibattito che precederà la proiezione stessa, al quale parteciperanno Vincenzo Lorusso, giornalista e co-ideatore del documentario stesso, insieme al collega Andrea Lucidi, Luciano Lago, analista geopolitico e Fabio De Maio, referente dell’associazione Vento dell’Est.

Ricordiamo che gli ingressi sono limitati in funzione della capienza della sala ed è necessario prenotare in anticipo, fino a esaurimento dei posti disponibili, inviando una mail a modenacontrolaguerra@libero.it' - concludono i referenti dell'associazione.