Voto a Castelfranco, Pd e M5S puntano sul sorriso di Gargano

Al fianco di Gargano oltre al Partito Democratico e alla lista ‘Idee in comune’, la partecipazione del Movimento 5 stelle e della lista ‘Castelfranco Futura’ (che raccoglie l’impegno di Azione, Partito socialista e Italia del futuro).'Le ultime settimane sono servite a promuovere e organizzare un ampio confronto, sia interno ai partiti e ai movimenti che con tanti mondi della comunità, coinvolgendo di centinaia di soggetti e associazioni, con l’obiettivo di riflettere e analizzare l’operato politico e amministrativo di questi anni e ripartire con una proposta politica nuova e all’altezza del futuro che Castelfranco Emilia merita' - si legge in una nota.

'Vogliamo lavorare – commentano i membri della neo-coalizione - perché le nuove scelte di pianificazione urbanistica mettano al centro il territorio, l’ambiente e la qualità della vita. Ci concentreremo sulle politiche per la casa e il lavoro, su politiche giovanili strutturate per ogni fascia d’età partendo dallo sport e dalla cultura, sulla partecipazione civica nonché sull’attenzione a 360° alle ‘sicurezze’ e tutele, di varia natura, ma tutte necessarie per i nostri cittadini, a partire dalla salute. Tutti temi fondamentali che stanno alla base dell’impegno della nostra coalizione'.



Siamo pronte e pronti a mettere a disposizione della nostra comunità l’impegno che da anni ci contraddistingue, e riteniamo che Giovanni Gargano possa essere la figura adatta a guidare le importanti trasformazioni che Castelfranco Emilia sta vivendo, facendosi carico della sintesi necessaria tra forze che si riconoscono nel campo progressista e riformista, per trasformare esperienze e trascorsi differenti in enorme valore aggiunto per il governo della nostra città'.