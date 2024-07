Voto anticipato, Bonaccini usa la calcolatrice ma scorda le sue promesse

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Si appella dunque al tema delle preferenze ricevute, Stefano Bonaccini, per giustificare le sue dimissioni da presidente. Ci sono però alcuni elementi che Bonaccini dimentica, nonostante l'uso della calcolatrice.Innanzitutto Stefano Bonaccini non ha mantenuto la sua promessa di restare in carica fino all'ultimo giorno per - citando le sue parole 'il patto siglato con gli emiliani' ( qui video ), ma si è dimesso anzitempo, esattamente il 12 luglio scorso, circa sei mesi prima della scadenza naturale.



In secondo luogo con le dimissioni di Bonaccini, la stessa Giunta regionale è decaduta e l'Assemblea Legislativa sciolta e quindi egli ha oggettivamente lasciato la Regione in un limbo di alcuni mesi durante il quale la presidente Priolo non può che svolgere affari correnti e gestione ordinaria dell'Ente. Infine, va ricordato, che per completare due legislature si sarebbe dovuto votare nel 2025, non a novembre 2024 come già annunciato dalla Priolo. Tre dati di fatto sui quali l'ex presidente della Regione Bonaccini non ha mai replicato nel merito.

Giuseppe Leonelli