Voto Regioni, si profila un 3-3

Nelle regioni a statuto ordinario al voto per il rinnovo delle relative assemblee la partita tra centro destra e centro sinistra finisce di fatto con un pareggio 3-3. Risultato migliore rispetto alle premesse della vigilia per il centro-sinistra che riesce ad imporsi in Puglia, dove Emiliano batte Fitto. Zaia vola verso il bis con il 75,9% dei consensi, mai un governatore tanto votato dall'istituzione delle Regioni. Secondo mandato anche per De Luca in Campania con il 64,9%, Toti in Liguria con il 54,9%. Giani vince in Toscana, per il centrosinistra, con il 48%.



Nella Marche in base alla prima proiezione del consorzio Opinio Italia per la Rai, il candidato di centrodestra Francesco Acquaroli è dato al 48,1%, mentre lo sfidante del centrosinistra Maurizio Mangialardi ha il 34,7%.