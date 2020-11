Walter Stella nuovo coordinatore cittadino di Art.1

Vincenzo Walter Stella è stato eletto nuovo coordinatore cittadino di Articolo 1 Modena e vicecoordinatore Maria Teresa Rubbiani. Questo l'esito dell'ultima assemblea cittadina di Articolo Uno, svoltasi in modalità di videoconferenza

Nella Segreteria, oltre a Stella e Rubbiani, il responsabile dell’organizzazione provinciale Gabriele Bettelli, Marco Cugusi, Sandra Mattioli, Camilla Scarpa, Michele Stortini e Alberto Vaccari. Rita Tonus eletta tesoriera.



'Il compagno Walter Stella - scrive in una nota la segreteria ricoprirà il ruolo fino allo svolgimento dell’Assemblea degli iscritti'. Nella stessa nota Articolo Uno ribadisce il sostegno al governo e alle istituzioni pubbliche e sanitarie nell’impegno a contenere la nuova ondata del contagio e invita i cittadini ad osservare tutte le cautele raccomandate: usare le mascherine, mantenere il distanziamento fisico, lavarsi spesso le mani. L’Assemblea degli iscritti si svolgerà in presenza non appena sarà consentito dalle disposizioni nazionali'



Articolo 1, attraverso la lista Sinistra per Modena, fa parte della maggioranza in Consiglio Comunale a Modena e della giunta, attraverso l'assessore ai lavori pubblici Andrea Bosi