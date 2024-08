'West Nile, qual è il vero rischio a Modena?'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Il nostro territorio - continua Negrini - è classificato a livello di rischio 2 su una scala che va da 1 a 3 e pertanto è necessario, dal nostro punto di vista, avere una fotografia della situazione cittadina anche nell’interesse degli stessi modenesi e di quali siano le dinamiche e le precauzioni messe in campo per contrastare questo fenomeno, arginandolo il più possibile.

Crediamo che sia necessario soprattutto in questa fase tenere alta l’attenzione così da bloccare questa curva crescente. L’innalzamento delle misure precauzionali ordinato dalla Regione, con cadenza settimanale fino al 30 settembre nelle strutture socioassistenziali e negli ospedali, accompagnato da interventi straordinari previsti qualora ci fossero manifestazioni con molte persone nelle ore serali, oltre alla convocazione dei Sindaci per l’apertura in Provincia in data 13 agosto di un tavolo sul tema, evidenzia che ci sia di fatto un aumento della preoccupazione ed è proprio per questo che chiediamo delucidazioni in merito'.



'Inoltre a nostro avviso occorre che il Comune metta in campo una comunicazione efficiente che evidenzi alla popolazione quali siano le precauzioni che si possono utilizzare in proprio, così da evitare che il virus circoli e che informi anche chi non effettua una ricerca sul sito dell’Ausl per qualsiasi motivo.

Ricordiamo che vi è la presenza di una fascia di Modenesi, compresi quelli che data l’età non sempre riescono a spostarsi per il periodo estivo, non sempre avvezza alla tecnologia e a questi occorre andare incontro. Ad oggi, dal nostro punto di vista, vi è una carenza in termini comunicativi anche su come si trasmette il virus, su quali sono i sintomi e su quali sono i luoghi, gli orari, le situazioni da evitare per diminuire la possibilità di infettarsi - continua Negrini -. A nostro avviso occorre che l’Amministrazione metta in campo una migliore comunicazione per la cittadinanza e su questo crediamo sia necessario un cambio di passo. Non si può non tenere conto del fatto che nel periodo estivo i cittadini si spostano da Modena e per questo non si può pensare che tutti siano al corrente della situazione o informati della stessa. Anche per questo in termini comunicativi occorre dare una svolta. Infine, abbiamo appreso dalla Stampa che alla riunione dei sindaci di martedì scorso è emerso che, oltre a riportare le linee guida della Regione (Fratelli d’Italia ha presentato un’interrogazione anche in quella sede) non è necessario, secondo la Provincia, intervenire sulle aree cortilive delle scuole. Su questa scelta noi avanziamo dubbi e proprio per questo, all’intero della nostra interrogazione, chiediamo delucidazioni su che linea vorrà tenere il Sindaco per le scuole di competenza comunale'.