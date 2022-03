Zelensky alla Cnn: 'Se negoziato fallisce, sarà terza guerra mondiale'

In una intervista con la CNN, Zelensky ha affermato di essere pronto a negoziare con il presidente russo Vladimir Putin, ma ha avvertito che se i tentativi di negoziazione fallissero, ciò potrebbe significare che la lotta tra i due paesi porterebbe a 'una terza guerra mondiale. '“Sono pronto per le trattative con lui. Ero pronto negli ultimi due anni. E penso che senza negoziati non possiamo porre fine a questa guerra - ha detto Zelensky - Ci sono compromessi che l'Ucraina non può fare nei negoziati con Putin. Qualsiasi compromesso relativo alla nostra integrità territoriale e alla nostra sovranità. Del resto il popolo ucraino ha parlato: non hanno salutato i soldati russi con un mazzo di fiori, li hanno salutati con coraggio, li hanno salutati con le armi nella loro mani'.'Se fossimo stati membri della Nato, non sarebbe iniziata una guerra. Mi piacerebbe ricevere garanzie di sicurezza per il mio paese, per la mia gente - ha detto Zelensky alla CNN -. Se i membri della NATO sono pronti a vederci nell'alleanza, allora lo facessero immediatamente perché le persone muoiono ogni giorno. Ma se non sono pronti a preservare la vita della nostra gente, se vogliono solo vederci a cavallo di due mondi, se vogliono vederci in questa posizione dubbia in cui non capiamo se poter essere accettati o no, siamo costretti in un limbo'.