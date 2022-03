Zelensky: 'Basta mezzitoni. C'è solo bianco e nero, buono e cattivo'

'Ora non possono esserci decisioni 'mezze' o 'mezzitoni'. C'è solo bianco e nero, buono o cattivo. O sei per la pace o sostieni il sanguinario aggressore russo per uccidere bambini e donne ucraini'. A parlare in questi termini su Twitter è il presidente ucraino Zelensky. Di qui l'appello ai colossi Microsoft, Oracolo e Linfa: 'Smettete di supportare i vostri prodotti in Russia, fermate la guerra'.Parole che non sembrano aprire a un mediazione e al dialogo. Una polarizzazione tra 'bianco' e 'nero', 'bene' e 'male' che difficilmente può fare da sfondo alla pace in Ucraina.