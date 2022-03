'Se non chiuderete il nostro cielo non è che una questione di tempo prima che i razzi russi cadano sul vostro territorio, sul territorio della Nato'. A chiedere ancora la no fly zone è il presidente ucraino Zelensky in un video pubblicato sui social questa notte.'Stiamo subendo la prova più spaventosa della nostra storia, della nostra vita. Proteggiamo la cosa più costosa che abbiamo - ha aggiunto Zelensky -. Dobbiamo resistere, dobbiamo lottare. E vinceremo. Io credo in questo. Gloria all'Ucraina'.