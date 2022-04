Zelensky: 'Non cederemo territori: prima avremo armi prima sarà pace'

Nel cinquantaquattresimo giorno di guerra, la tregua in Ucraina appare ancora lontana. Anzi, mentre il conflitto sul campo prosegue, non arrivano rassicurazioni neanche sul piano diplomatico: non si parla al momento di negoziati e lo scontro verbale sembra esacerbarsi, con parole poco confortanti spedite da un lato all’altro del Pianeta.Il conflitto, quindi, prosegue e si aggrava quotidianamente il bilancio dei bambini uccisi e feriti. Secondo l’ufficio del procuratore generale dell’Ucraina, dall’inizio della guerra a oggi 200 bambini sarebbero morti e più di 360 sarebbero rimasti feriti.Oggi il figlio di 16 anni del sindaco di Zaporizhzhia, Oleh Buriak è stato rapito dai soldati russi al checkpoint di Vasylivka mentre tentava di evacuare da Melitopol. Lo rende noto lo stesso primo cittadino. ''Mio figlio è stato rapito. Faccio appello alla comunità europea, all'umanità intera: aiutatemi. Fatelo sapere al mondo intero'', ha detto il sindaco.In un’intervista alla Cnn, inoltre, Zelensky ha detto che l'Ucraina non cederà 'proprio territorio' nell'est per porre fine al conflitto armato con la Russia. Il capo di Stato ha fatto riferimento alla regione orientale del Donbass, in parte già dal 2014 sotto controllo russo, come pure la penisola meridionale di Crimea.Nel corso dell'intervista alla Cnn, Zelensky ha ribadito l'invito al presidente americano Joe Biden a recarsi in visita a Kiev. 'E' il leader degli Stati Uniti', ha detto, 'e per questo dovrebbe venire a vedere'.