Zelensky sospende partiti d’opposizione di sinistra e accorpa le tv

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha firmato un decreto in cui accorpa tutti i canali televisivi nazionali in una singola piattaforma, citando l'importanza di 'una politica d'informazione unificata' sotto la legge marziale: lo riporta l'agenzia di stampa Reuters, citando l'Ufficio della presidenza ucraina.I canali televisivi privati ucraini avevano continuato a funzionare normalmente anche dopo l'invasione russa.Non solo, Zelensky ha annunciato che il 'Consiglio nazionale di sicurezza e difesa dell'Ucraina ha deciso, data la guerra su vasta scala condotta dalla Federazione Russa e i legami di alcune strutture politiche con questo stato, di sospendere qualsiasi attività di un certo numero di partiti politici durante la legge marziale'. Vale a dire: 'Piattaforma di opposizione - per la vita', 'Partito Shariy', 'Nashi', 'Blocco di opposizione', 'Opposizione di sinistra', 'Unione delle forze di sinistra', 'Stato', 'Partito socialista progressista dell'Ucraina', 'Socialista Partito dell'Ucraina', Partito 'Socialisti', 'Blocco Volodymyr Saldo'.'Voglio ricordare a tutti i politici di qualsiasi campo: il tempo di guerra mostra molto bene la meschinità delle ambizioni personali di coloro che cercano di porre le proprie ambizioni, il proprio partito o la propria carriera al di sopra degli interessi dello Stato, degli interessi del popolo - afferma Zelensky -. Quelli che si nascondono da qualche parte nelle retrovie, ma fingono di essere l'unico a cui importa della difesa. Qualsiasi attività dei politici finalizzata alla scissione o alla collaborazione non avrà successo. Ma otterrà una risposta dura'.Lo riporta il sito ufficiale della presidenza ucraina ( qui il link ) e lo afferma lo stesso Zelensky nel video sopra.