Zuppi: 'Guerra è follia, serve un'altra atomica? Rispettare Art.11'

'Dobbiamo aspettare un'altra bomba atomica per capire che la guerra è una follia? Quelli che hanno fatto la guerra lo sapevano perché avevano visto la bomba atomica e avevano detto: se c'è una terza guerra mondiale sarà l'ultima. Poi uno se lo dimentica'. Così Matteo Maria Zuppi, presidente della Conferenza episcopale italiana, stamattina a Genova a un incontro sulla Costituzione con alcuni studenti al Teatro Nazionale. 'Quando leggo del rischio della guerra atomica, per me è qualcosa di inimmaginabile - aggiunge l'arcivescovo di Bologn - atomica vuol dire che tu distruggi la vita di milioni di persone: soltanto il rischio che possa esserci uno scemo che ha questa possibilità non dovrebbe farci stare tranquilli. E' meglio perdere delle sovranità per un ordinamento che assicura la pace'.