Zuppi: 'Intuiamo i possibili esiti catastrofici della guerra'

Alla pandemia sanitaria si è aggiunta quella della guerra, 'tempesta ancora più oscura e drammatica, della quale non si vede la fine ma si intuiscono invece i possibili esiti catastrofici'. Lo ha detto l'arcivescovo di Bologna e presidente della Conferenza episcopale italiana (Cei), Matteo Zuppi, in un messaggio inviato alla conferenza stampa di presentazione di 'Memorare', iniziativa di meditazione che a novembre porterà la musica e la danza nella basilica bolognese di San Petronio.'Le lezioni di umanità che abbiamo voluto trascurare ci sono nuovamente e dolorosamente impartite. Finchè siamo preoccupati solo del nostro comodo benessere e non degli altri - avverte Zupp i- le bolle della nostra sicurezza finiranno per esplodere, condannandoci a tragedie che speravamo non ci riguardassero'.Aggiunge il cardinale: 'Solo il bene condiviso rimane, solo prendersi cura dell'altro più fragile può salvare la nostra umanità. E' l'insegnamento del Vangelo di Gesù Cristo, che legge la storia molto meglio di noi'.