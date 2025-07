Aimag 'sotto' Hera: il Consiglio comunale di Carpi approva

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C... Continua

Nella seduta del Consiglio Comunale del 24 luglio viene dato il via libera definitivo al processo con cui la multiutility Hera assume il controllo industriale dell'ex municipalizzata Aimag. Il voto a Carpi è speculare a parti inverse a quello del Comune di Mirandola. Ovvero dove la maggioranza e il sindaco sono di centro-sinistra (Carpi) il voto vede il centro-destra votare contro e il centro-sinistra votare a favore. dove la maggioranza e sindaco sono di centro-destra (Mirandola), il voto vede il centro-destra votare a favore e il centro-sinistra votare contro.

SOSTIENICI - DONA ORA