Contributi ambientali ridotti a zero da quelli per le accise: la frase shock della direttrice PIF del Ministero

Una doccia fredda per le istituzioni e l’intero settore pubblico che punta ai finanziamenti ministeriali come leva e volano dei propri progetti e dei propri accordi di programma in tema ambientale.. La massima responsabile del settore del dicastero è stata perentoria: siamo passati dall'avere milioni di euro a disposizione allo zero assoluto. Una dichiarazione shock che fotografa una paralisi finanziaria senza precedenti, causata da una precisa scelta politica che ha visto i fondi ministeriali prosciugarsi per coprire il taglio delle accise sui carburanti. Un aspetto solo accennato nell'intervento e che approfondiamo con lei, a margine, al termine.
Una realtà tanto preoccupante quanto paradossale, se si considera quanto nelle scorse settimane è stato evidenziato anche da queste pagine, ovvero che contributi che il Governo ha deciso di erogare per calmierare i prezzi alla pompa sono stati vanificati in un lampo dai continui rincari, privando gli automobilisti e il mondo dell'autotrasporto di qualsiasi beneficio reale.
Un vuoto di risorse che va di pari passo con emergenza sociale in campo energetico. Proprio mentre i finanziamenti spariscono, è la stessa direttrice Crotta a confermare dalla tacola rotonda dell'evento organizzato da Aess che la povertà energetica è ormai una piaga sistemica che coinvolge 4,7 milioni di cittadini italiani. Si tratta di persone che vivono nell'ombra di un disagio invisibile, costrette a rinunciare al riscaldamento d'inverno o al raffrescamento d'estate perché il reddito non permette loro di sostenere costi energetici gonfiati spesso da abitazioni che sono veri e propri colabrodo termici.
Senza i fondi del Ministero, viene meno la possibilità di agire anche su questo fronte, e in maniera strutturale.
Gi.Ga.