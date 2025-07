Il caso AMO, il reset del nuovo AU: Andrea Bosi illustra i provvedimenti anche verso gli amministratori ancora in carica

I contenuti della querela verso la ex dipendente accusata dell'ammanco, le possibili responsabilità degli ex amministraori, la messa a lato degli organismi di governo attuale, il ricorso alla Corte dei Conti. Nel giorno dell'assemblea dei soci in cui è stato dato mandato sia per l'azione civile nei confronti della dipendente denunciata sia di possibile azione di responsabilità sociale verso gli amministratori in carica negli anni degli ammanchi, conferenza stampa del nuovo Amministratore Unico



